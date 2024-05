Maroc-France: une délégation parlementaire marocaine attendue le 12 mai à Paris

Conduite par Mohamed Zidouh, président du groupe d’amitié Maroc-France, issu de la Chambre des conseillers, la délégation marocaine sera reçue le lundi 13 mai au Sénat français, avant de s’entretenir successivement avec Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, et Gérard Larcher, président du Sénat. Les membres du groupe d’amitié Maroc-France seront également reçus par plusieurs ministres français.

Les entretiens porteront sur «des sujets d’intérêt commun» tels que la consolidation des relations politiques, législatives et culturelles entre le Royaume du Maroc et la France, selon la même source. Ces liens profonds et séculaires ont toujours été au centre de la coopération entre les institutions législatives des deux pays, souligne-t-on.

Lors de cette visite officielle, poursuit la même la source, la délégation marocaine défendra à Paris l’intégrité territoriale du Maroc dans le cadre de la diplomatie parlementaire.

Mohamed Zidouh et les membres l’accompagnant réaffirmeront à cette occasion «la position ferme et constante du Royaume selon laquelle le projet d’autonomie, initié en 2007 par le roi Mohammed VI, constitue la seule et unique solution pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara» et créé par le régime militaire d’Alger.