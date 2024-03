Gaza: la conviction d’un roi

Sur hautes instructions du roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine et président du Comité Al Qods, plusieurs avions militaires gros porteurs ont convoyé, en milieu de semaine, une importante aide humanitaire destinée aux populations de Gaza de d’Al Qods Acharif, qui vivent une situation humanitaire désastreuse, en ce mois béni de Ramadan.

Dans l’éditorial de son édition du vendredi 15 mars, le quotidien arabophone Al Akhbar estime que l’autorisation accordée en priorité au Maroc, bien avant les Américains, Egyptiens et Saoudiens, pour faire entrer directement les aides humanitaires à Gaza, en empruntant une route sous contrôle militaire israélien, montre le respect, la crédibilité et la place dont jouit le Maroc sur l’échiquier proche-oriental et son rôle central dans le processus de recherche de la paix dans cette région.

Certes, l’existence de relations diplomatiques entre le Maroc et Israël a contribué à la réussite de cette énième opération humanitaire lancée par le royaume au profit des populations palestiniennes. Mais le rôle central du Maroc dans le processus de paix israélo-palestinien en vue de parvenir à la coexistence des deux Etats, palestinien et israélien côte à côte, et le rejet par Rabat d’initiatives aventurières et autres choix unilatéraux qui ne servent qu’à raviver la tension dans la région, ont grandement facilité l’entrée des aides humanitaires marocaines à Gaza et Al Qods.

Cette nouvelle initiative humanitaire marocaine, qui vise à secourir les populations palestiniennes, particulièrement ses franges les plus vulnérables comme les nouveau-nés, les enfants et les femmes, et dont le roi a pris en charge la majeure partie des frais, montre, à travers les actes concrets et non pas les bavardages stériles, que les Marocains et leur roi accordent un intérêt primordial aux Palestiniens et à la justesse de leurs droits historiques et légitimes à un Etat souverain, avec Al Qods comme capitale.

A aucun moment le Maroc n’a essayé d’instrumentaliser la cause palestinienne ou de l’exploiter en vue d’en tirer des gains politiques ou diplomatiques conjoncturels, comme le font certains régimes faillis et en manque de légitimité, à l’instar du voisin de l’Est.

L’engagement permanent du Maroc aux côtés des Palestiniens, à travers les positions fortes régulièrement réitérées par le président du Comité Al Qods, suivi d’actes concrets sur le terrain, n’est dicté ni par une quelconque conjoncture ni par des desseins étroits, mais par une conviction royale constante et profonde quant à la justesse des droits des Palestiniens.