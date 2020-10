© Copyright : DR

La visite de travail de deux jours qu'entame ce jeudi 15 octobre 2020 à Rabat le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin sera marquée par la signature de deux conventions de coopération bilatérale, avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit.

Ces deux accords doivent être conclus demain, vendredi 16 octobre 2020 au siège du ministère de l'Intérieur, à Rabat, au terme d'une longue séance de travail que prévoient de présider les deux ministres.

Cette réunion portera notamment sur l'examen de la question des mineurs non-accompagnés installés en France, et sur le volet de coopération sécuritaire, déjà très importante entre Rabat et Paris.

Il s'agit aussi de passer en revue la coopération bilatérale en matière de lutte contre le crime organisé, l'immigration clandestine et le trafic de drogue, la lutte contre le terrorisme étant un combat commun aux deux pays.

Après cette série d'entretiens qu'il aura avec Abdelouafi Laftit, et qui seront marqués par un déjeuner, Gérald Darmanin doit ensuite rencontrer, demain, vendredi 16 octobre 2020, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et sera aussi reçu par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Une autre rencontre est également prévue, en ce même vendredi, avec le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq, qui dirige un département chargé de la mise en oeuvre de divers chantiers liés à l'amélioration du champ religieux, tout particulièrement en ce qui a trait à la formation des imams et des prédicatrices, à la construction et à la réhabilitation des mosquées, ainsi qu'à la coopération religieuse avec le reste du continent africain.

Signalons enfin que le ministre français de l'Intérieur visitera le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, où il doit rencontrer Mehdi Qotbi, président de la Fondation Nationale des Musées.