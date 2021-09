© Copyright : MAP

Suite aux premières concertations entre Aziz Akhannouch, nouveau Chef du gouvernement désigné, et Driss Lachgar, premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), le parti de la Rose convoque son conseil national dimanche 19 septembre 2021.

Dans un communiqué, l'Union socialiste des forces populaires (USFP) appelle à une réunion du conseil national du parti le 19 septembre 2021. Et ce, pour discuter des développements liés aux résultats des élections et pour trancher sur sa participation à la prochaine architecture gouvernementale.

Selon le même document, le bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires s'est réuni hier, lundi 13 septembre 2021, pour discuter des résultats des dernières élections et de l’avancée des consultations lancées par le Chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch.

Le bureau politique de l’USFP a également souligné que les résultats de son parti ont eu un écho favorable auprès des sympathisants et des membres du parti.

Il a aussi observé que "la position naturelle du parti est de contribuer, à travers le pouvoir exécutif, à l’accompagnement de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement", tout en rappelant son ambition de consolider les avancées démocratiques et de renforcer le tissu économique du pays en répondant aux besoins sociaux de sa population.

Quatrième aux élections du 8 septembre avec 35 sièges, l’USFP a été reçu par Aziz Akhannouch au premier jour des consultations gouvernementales. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, Driss Lachgar a indiqué que cet entretien a constitué l'occasion d'engager "des consultations préliminaires sur notre perception de la situation aux niveaux national et international, et sur ce qui préoccupe le peuple marocain et notre pays en cette conjoncture délicate".

Il a relevé que cette rencontre "a été également l'occasion de mettre en avant les efforts déployés par le Rassemblement national des indépendants (RNI) et l'USFP, conformément aux hautes orientations royales, en vue de servir le pays", soulignant à cet égard que son parti "est toujours prêt à donner davantage pour faire aboutir le nouveau projet de développement du Royaume".