Fin de la visite au Maroc de Jill Biden

La Première dame des États-Unis d’Amérique, Jill Biden et la princesse Lalla Hasnaa, samedi 3 juin 2023 à Marrakech.

A son départ de l’aéroport international Marrakech-Ménara, Mme Jill Biden a passé en revue un détachement des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par Karim Kassi-Lahlou, wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Fatima Ezzahra El Mansouri, présidente du conseil communal de Marrakech, Samir Koudar, président du conseil régional et Puneet Talwar, ambassadeur des États-Unis au Maroc et son épouse Sattar Sarash.

La visite au Maroc de Jill Biden, accompagnée de sa fille Ashley Biden et de sa sœur Bobby Jacobs, a constitué une nouvelle occasion de mettre en avant les relations séculaires de partenariat et d’amitié qui ont toujours existé entre le Royaume et les États-unis d’Amérique.

«Les États-unis sont reconnaissants à l’égard de leurs partenariat et amitié séculaire avec le Maroc. Sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc encourage les réformes visant l’autonomisation des femmes et des jeunes, ce qui reflète nos priorités communes», a souligné la Première dame des États-unis lors d’une allocution prononcée dimanche à Marrakech.

Lire aussi : «Shukran bzaf!»: les mots de Jill Biden, Première dame des Etats-Unis, à l’adresse du roi Mohammed VI, de Lalla Hasnaa et du Maroc

Après sa visite à la Médersa Ben Youssef, occasion de découvrir et d’apprécier ce joyau architectural chargé d’histoire, situé au cœur de l’ancienne médina de Marrakech, la Première dame des États-unis s’est rendue, dimanche, à l’association Ennakhil pour la femme et l’enfant (AEFE), le temps de prendre connaissance des programmes de ladite association visant à apporter de l’assistance aux femmes et aux jeunes filles en situation difficile.

Lors de son séjour dans la cité ocre, Jill Biden a également visité le lycée collégial Ibn Al Arif ayant bénéficié du projet «Education secondaire» relevant du programme de coopération «Compact II», conclu entre le gouvernement du royaume du Maroc et le gouvernement des États-unis, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), et dont la mise en œuvre a été confiée à l’Agence Millennium Challenge Account–Morocco (MCA-Morocco).