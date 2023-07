Fête du Trône: les FAR donnent un spectacle de parachutisme acrobatique à Rabat

Organisé à l’occasion des festivités marquant le 24ème anniversaire de l’intronisation du roi Mohammed VI, le spectacle offert par les Forces armées royales a commencé par les sauts séparés de deux parachutistes: le premier portant dans sa descente un drapeau national de 150 m2, et le second flottant dans les airs avec une immense banderole sur laquelle est inscrite la devise nationale, «Dieu, la Patrie, le Roi».

D’autres exercices ont suivi, comme le saut de précision à l’atterrissage et le saut dit Boogie, exécuté par onze parachutistes parmi lesquels un caméraman. Ces artistes des airs déploient des mouvements acrobatiques avant de se séparer à l’aide de leur parachute à une altitude de 1.200 mètres.

Les exercices les plus durs -et les plus spectaculaires, appelés Voile contact et Face miroir, ont été réalisés vers la fin du programme. Ce dernier saut a regroupé sept parachutistes tombant à la verticale, l’un au-dessus de l’autre. Et pour faire durer le suspense, les voltigeurs n’ont le droit d’ouvrir leur parachute qu’à basse altitude.

Ces exercices de parachutisme ont été exécutés par des éléments du Centre d’instruction des troupes aéroportées de la Première Brigade d’infanterie parachutiste de Rabat. Le même centre militaire prévoit d’organiser, dans la matinée de demain dimanche 30 juillet, lors des célébrations de la Fête du Trône, des exercices similaires sur les deux rives du Bouregreg.