Fête du Trône: le Roi reçoit un message de félicitations du Président russe Vladimir Poutine

Le roi Mohammed VI et le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, lors de la visite officielle du Roi à Moscou, le 15 mars 2016.

Dans ce message, M. Poutine souligne que «les relations russo-marocaines revêtent un caractère traditionnellement amical», se disant persuadé que «leur développement ultérieur sur divers volets répond parfaitement aux intérêts des peuples de nos deux pays et va dans le sens du renforcement de la sécurité et de la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient».

Lire aussi : Vladimir Poutine: «la Russie souhaite voir ses relations avec le Maroc se raffermir davantage»

Le Président russe saisit également cette occasion pour exprimer au Souverain ses vœux de santé et davantage de succès, de bien-être et de prospérité au peuple marocain.