Vladimir Poutine: «la Russie souhaite voir ses relations avec le Maroc se raffermir davantage»

Le président russe, Vladimir Poutine, et le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Lors du 2e Sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine a exprimé son souhait de voir les relations bilatérales entre la Russie et le Royaume évoluer et aller dans le même élan que celui lancé lors de la visite du Souverain en Russie en 2016. Évoquant les sujets relatifs à la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde, il a salué les «mesures considérables prises par le Roi» pour apaiser les tensions mondiales sur les produits alimentaires.

Le Maroc est représenté à ce sommet, qui connaît la participation de plusieurs chefs d’État et chefs de gouvernement africains, par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a réitéré «l’attachement permanent» du Maroc à ses relations avec ses différents partenaires stratégiques. A ce titre, il a fait le constat que les relations diplomatiques distinguées qu’entretient le Maroc avec la Russie depuis le XVIIIe siècle, se sont considérablement renforcées depuis la visite du Souverain à Moscou en 2016.

A cette occasion, «un partenariat stratégique approfondi a été établi, qui concerne un large éventail de domaines de coopération, dont l’agriculture, l’énergie, la pêche, la science et la technologie, la culture et l’enseignement supérieur», a-t-il rappelé.

Il a également fait remarquer que le deuxième Sommet Russie-Afrique se déroule dans un contexte international «agité et flou, marqué par l’instabilité et l’escalade des conflits et des tensions dans plusieurs régions du monde».

Aziz Akhannouch est, pour rappel, arrivé, jeudi à Saint-Pétersbourg, pour représenter le Souverain au deuxième Sommet Russie-Afrique, qui se tient les 27 et 28 juillet dans la capitale culturelle de la Russie. La délégation marocaine prenant part à cet événement international comprend également le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et l’ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara.