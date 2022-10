© Copyright : Le360 (photomontage)

Député et président de la Ligue du Grand Casablanca de football, Mohamed Joudar a été élu à l’unanimité hier, samedi 1er octobre 2022, à la tête de l’Union constitutionnelle (UC). Il remplace le secrétaire général sortant, Mohamed Sajid, en poste depuis avril 2015.

La victoire de Mohamed Joudar, désormais secrétaire général de l'Union constitutionnelle, a eu lieu à Rabat hier, au cours des travaux du sixième congrès de ce parti, qui prennent fin ce dimanche 2 octobre, après la désignation par les congressistes des membres des autres structures de cette formation.

Ce dimanche 2 octobre 2022, la seconde journée de ce congrès sera consacrée à une réunion des membres du Conseil national, l’installation de commissions et la présentation d’un projet de règlement intérieur pour le parti.

C’est sous les thèmes rassembleurs du «renouvellement» et de la «continuité» que le chemin vers l’élection triomphale de Mohamed Joudar a été visiblement balisé. Les trois autres candidats à ce scrutin s’étaient en effet désistés: Chaoui Belassal et Mohamed Bensaidi, mais aussi Hassan Abyaba, ancien ministre de la Culture et de la communication. Toutefois, les congressistes ont tout de même tenu à offrir à Hassan Abyaba ce qui s’apparente à un lot de consolation, en l’élisant au poste de vice-secrétaire général de l’UC.

Après avoir renoncé à se présenter à ce scrutin, Chaoui Belassal a été quant à lui réélu en tant que président du Conseil national de ce parti.

A l’issue de son élection, le nouveau secrétaire général de l’Union constitutionnelle, a tenu à remercier les congressistes, et a voulu rendre hommage à son prédécesseur, Mohamed Sajid: «aujourd’hui je succède à une grande figure de l’UC», a-t-il déclaré, relayé par la MAP, suite à son élection, insistant sur ses accomplissements à la tête du parti, mais aussi en tant que précédent maire de Casablanca.

Après avoir félicité son successeur, Mohamed Sajid, désormais ex-secrétaire général de l’UC, a expliqué que le parti disposait de compétences à même de préserver la pérennité de cette formation politique.

Mohamed Sajid a aussi insisté sur la nécessité d’accompagner la dynamique des grands chantiers initiés par le roi Mohammed VI, dans tous les domaines.

Dès l’annonce des résultats du scrutin qui l'a porté à la tête du parti, Mohamed Joudar a annoncé que les congressistes lui avaient donné pour mission de présenter la liste des futurs membres qui composeront le Bureau politique, mais aussi ceux du futur Conseil national de l’UC.

La journée d’hier a aussi été marquée par l'approbation par les congressistes des rapports moral et financier, la présentation d’une charte politique, mais aussi par l'examen d’amendements aux statuts du parti.