Entretien. L’Istiqlal veut assurer un climat positif pour réussir le 18ème congrès, selon le président de la commission préparatoire de cette assemblée

D’emblée, le responsable istiqlalien a rappelé «l’unanimité» qui s’est récemment dégagée au sein des militants pour accorder «un deuxième mandat» au secrétaire général actuel, Nizar Baraka, à la tête du vieux parti qu’est l’Istiqlal.

Abdeljabbar Rachidi a été élu président de la commission préparatoire du 18ème congrès lors du Conseil national istiqlalien tenu à Bouznika, le 2 mars. Une autre commission importante, celle des règlements et des lois, a été confiée à Rahal El Mekkaoui, membre du comité exécutif et ex-conseiller parlementaire.

Il faut rappeler que le débat sur l’épineuse question de la réforme du règlement intérieur, qui a été source des différends entre les proches de Nizar Baraka et ceux de Hamdi Ould Errachid, président du conseil municipal de Laâyoune, a été ajourné au prochain congrès, rappellent les observateurs. Selon le président de la commission préparatoire, la réunion de samedi dernier tenue au siège de l’Istiqlal à Rabat, a examiné et adopté dans un climat «serein» les rapports de 7 commissions qui en dépendent. Il s’agit, en plus du comité préparatoire, des commissions relatives aux lois et règlements, la femme, l’unité territoriale et des affaires politiques ainsi que la régionalisation et de la gouvernance.

Les trois autres commissions portent sur les affaires économiques et le développement, les Marocains résidant à l’étranger ainsi que la culture et la communication. Ces commissions ont travaillé sans relâche durant 21 jours et le bilan est extrême positif en témoigne, selon lui, les divers documents qui la «reflète la future vision istiqlalienne dans des domaines variés comme l’éducation, le climat, l’intelligence artificielle, les lois, la femme et le développement social».

Les débats ont été extrêmement fructueux, selon le président de la commission préparatoire du 18ème congrès. À propos de la prochaine étape des préparatifs, ce dernier a indiqué que le parti va organiser prochainement des congrès provinciaux au nombre de 75, afin d’élire les congressistes appelés à renouveler, lors du congrès, le Conseil national du parti de la Balance. «Nous nous concentrons pour réussir le congrès, sachant qu’il est naturel que lors de chaque parcours politique arrivent des événements (qui perturbent), mais nos efforts sont prioritairement axés sur la mobilisation des Istiqlaliens pour assurer la réussite du congrès que nous voulons tenir dans un climat démocratique».

Et d’ajouter que «cette assemblée n’est pas un objectif en soi, mais un moyen sachant que le Maroc sous l’impulsion du Roi est en train de réaliser plusieurs grands chantiers». En conclusion, il a souligné que l’Istiqlal «doit sortir vainqueur afin de contribuer à la réussite de ces projets».