Dans un entretien avec Le360, Issawi Frej, ministre israélien de la Coopération régionale, en visite de travail à Rabat, a loué les efforts du Maroc et de son Roi pour instaurer la paix et la quiétude dans la région conflictuelle du Moyen-Orient. Il a aussi estimé que la culture constitue un facteur essentiel pour toute coopération consolidée.

Issawi Frej, arabe et musulman israélien d'origine marocaine, a déclaré, ce lundi, au terme d’une longue entrevue avec le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, qu’il est «tout d’abord un Marocain, et en même temps un Israélien, venu dans mon pays, le Maroc, dans le cadre d’une première visite de travail», qui s’achèvera jeudi prochain.

Il s’est déclaré convaincu que «toute chose entre les gens, les sociétés et les Etats commence par la culture». «Avec le ministre Bensaïd, nous allons œuvrer sur la façon de rapprocher les citoyens et les deux sociétés», du Maroc et d'Israël, a-t-il ajouté.

Pour y parvenir, les deux ministères ont créé, à l’occasion de cette visite, «une équipe mixte chargée de mettre au point divers programmes communs et de suivre leur exécution», a-t-il affirmé, estimant qu’une progression de la coopération bilatérale d’un ou deux pour cent constitue «une importante réalisation». «Laissez-nous travailler», a martelé le ministre israélien, avant de mettre en exergue les efforts que mène le Maroc pour assurer la paix dans la région du Moyen-Orient.

«Le Maroc est un pays de tolérance, souple, hospitalier qui tend toujours la main pour consolider la sécurité et la quiétude», a souligné Issawi Frej. «Un pays qui jouit de ces qualités est assuré de pouvoir réussir l’avenir», a-t-il dit.

«Nous avons une histoire partagée, mais ces derniers temps cette relation a pris un caractère plus ouvert, plus officiel, plus réaliste et plus audacieux», selon le ministre israélien qui s’est déclaré optimiste quant au renforcement des relations entre le Maroc et Israël, d’une part, et Israël et le monde arabe, d’autre part. «Ces relations consolidées vont surprendre tout le monde», a fait savoir le ministre, indiquant que le Maroc est leader pour «développer les liens entre les arabes et les Israéliens».

Pour sa part, Mehdi Bensaïd, a partagé l’idée que la culture est un facteur de rapprochement entre les peuples. «Nous allons établir des programmes de coopération, notamment l’échange de délégations de jeunes, en veillant aussi à mettre au point un partenariat bilatéral qui touche les domaines de la technologie et de la formation diversifiée en faveur des jeunes». Et de préciser que son département «cherche toujours avec ses partenaires à trouver des créneaux qui puissent faciliter l’emploi des jeunes».

Outre Mehdi Bensaïd, le ministre israélien doit rencontrer durant sa visite au Maroc le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Ancien député du parti de gauche Meretz, Issawi Frej est accompagné d’une délégation de femmes journalistes juives et arabes israéliennes dans le cadre d'un forum régional qu'il va présider à Rabat, dans le but de «renforcer la voix des femmes dans les médias».

Par ailleurs, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice d'Israël, Gideon Saar, débutera ce lundi, au Maroc, une visite de travail de quatre jours axée sur la coopération juridique, la première du genre depuis la reprise des liens diplomatiques entre Israël et le Maroc fin 2020. Un accord de partenariat sera signé dans ce domaine avec le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi.