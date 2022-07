Rabat-Tel Aviv: deux ministres israéliens de premier ordre en visite au Maroc

Deux ministres israéliens, Issawi Frej, un arabe et musulman israélien, et le vice-Premier ministre en charge de la Justice, Gideon Saar, sont attendus dimanche et lundi au Maroc, une confirmation des liens francs et solides entre les deux nations.