Enseignement: Akhannouch appelle les grévistes à reprendre les cours pour ouvrir un dialogue serein

«Nous voulons un enseignement d’excellence à travers la réforme qui a commencé à donner ses fruits. Nous avons observé une nette amélioration du niveau de l’école marocaine», a affirmé Aziz Akhannouch lors d’une réunion publique des députés et élus émanant des trois partis de la majorité.

«Je suis disposé à présider le dialogue (avec les syndicats, NDLR), mais il faut d’abord mettre fin à la grève», a-t-il ajouté. Avec le parti Rassemblement National des Indépendants au pouvoir, les deux autres partis de la majorité, PAM et Istiqlal, ont applaudi l’allocution du chef de l’Exécutif qui a duré près de 45 minutes.

Celui-ci a en outre mis en relief les objectifs de la réforme actuelle de l’éducation nationale, rappelant qu’elle prévoit, à la fin de son application, une hausse mensuelle de 2.500 dirhams nets aux enseignants.

Prenant la parole, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a quant à lui invité les syndicats et la majorité à plaider auprès du grand public les efforts du gouvernement pour «assainir le secteur de l’éducation nationale». Ce secteur, a-t-il dit, bénéficie cette année d’un budget de 9 milliards de dirhams. Il a critiqué les opposants à la réforme, et le manque d’engagement des députés ainsi que de la presse qui n’ont pas, selon lui, assez divulgué auprès de la société marocaine l’importance et les points forts de la réforme.

Aziz Akhannouch a ensuite réitéré son engagement pour un dialogue franc et sincère avec les syndicats, mais il a aussi posé une condition, celle d’un retour immédiat des enseignants grévistes à leurs postes pour reprendre le travail.

«J’ai mis en place une commission, dont je présiderai l’ouverture, qui sera composée du ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, du ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa», a enfin fait savoir Aziz Akhannouch, faisant valoir la bonne foi du gouvernement.

Cette commission sera chargée de trouver un compromis aux revendications des enseignants qui ont entamé la grève nationale le 24 octobre dernier.