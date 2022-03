© Copyright : DR

Kiosque360. Le Maroc fera son entrée sur les marchés du GNL dès le mois prochain, confirmant ainsi la reconversion du gazoduc Maghreb-Europe qui permettra désormais au Royaume d’importer ce produit. Cet article est une revue de presse tirée des quotidiens Assabah et Al Ahdath.

C’est désormais acté. Le Maroc prépare son entrée sur les marchés internationaux du Gaz naturel liquéfié (GNL), et cela devrait se faire très rapidement. D’après Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, le Royaume commencera à importer du GNL dès le mois de Ramadan, soit à partir du mois d’avril prochain, en s’appuyant sur les infrastructures dont il dispose déjà.

L’information est rapportée par Assabah et Al Ahdath Al Maghribia dans leurs numéros du mercredi 16 mars.

La ministre a fait cette révélation lors de la 15e édition du Forum de l’énergie, qui a eu lieu lundi dernier à Rabat. En parlant d’infrastructures existantes, la ministre a clairement fait référence, d’après les deux quotidiens, au gazoduc Maghreb-Europe qui est relié à l’Espagne. Pour rappel, ce dernier n’est plus en service depuis octobre dernier, lorsque le contrat permettant à l’Algérie de transiter par ce gazoduc a pris fin. Depuis, plusieurs sources ont fait part, ces dernières semaines, d’un projet visant à inverser le sens du gazoduc, afin de permettre au Maroc de s’approvisionner en gaz.

Aujourd’hui donc, le projet se précise. Comme l’a expliqué Leila Benali, le recours à l’approvisionnement en GNL permettra au Royaume de franchir un nouveau cap dans son action en faveur du climat, puisque ce gaz contribuera à réduire les émissions de CO2. Selon la même source, l’ambition du Maroc va encore plus loin, avec sa volonté de mettre en place un cadre encourageant l’investissement dans ce domaine. A cela s’ajoutent des projets prévoyant la construction d’au moins quatre ports aptes à réceptionner du GNL, ainsi que toutes les infrastructures nécessaires à son stockage, puis à son acheminement vers les consommateurs.

Par ailleurs, la ministre a expliqué que le Maroc prévoit, en outre, une quinzaine de projets qui permettront la production d’énergie renouvelable, en plus d’autres à l’étude. Ces projets permettront de couvrir 20% des besoins énergétiques du Maroc, avec tout l’impact qu’ils devraient également avoir sur la création de nouveaux emplois.

Sur le même registre, Al Ahdath Al Maghribia rappelle que cette annonce intervient dans un contexte où des informations font état d’un accord entre le Maroc et l’Espagne visant à acheminer du gaz naturel liquéfié vers le Royaume via le gazoduc Maghreb-Europe. Ce gaz permettra ainsi d’alimenter, via la même infrastructure, des centrales électriques près de Tanger et d’Oujda, après avoir été transformé dans une unité industrielle dédiée.