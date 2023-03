En visite à Laâyoune, des parlementaires de l’Alliance du Pacifique saluent le développement de la région

Dans le cadre de leur participation aux travaux d’une réunion conjointe avec la Chambre des représentants du Maroc, les parlementaires d’une délégation de la Commission interparlementaire chargée du suivi de l’Alliance du Pacifique (CISAP) ont pu constater le progrès enregistré dans la province de Laâyoune, le climat de sécurité et de stabilité régnant dans la région, ainsi que le rôle des Conseils élus en matière de gestion de la chose locale.

Ainsi, les membres de la délégation, composée de membres du Sénat colombien, du Congrès péruvien et du Congrès national du Chili, ont pu vérifier le développement des infrastructures de base dans la région et les efforts de l’État visant à insuffler un nouvel élan de développement, dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par le Roi Mohammed VI.

Accélération du développement dans les provinces du Sud

En marge de cette visite, le sénateur colombien José Luis Pérez Oyuela a indiqué que la délégation, qui soutient le Plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 pour résoudre le conflit autour du Sahara, se réjouit du niveau de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume.

Pour sa part, Maria Del Pilar Cordero, députée du Congrès péruvien, s’est dite «impressionnée» par le processus de réformes lancé par le Maroc, se félicitant des efforts consentis afin de renforcer le développement dans toutes les régions du Royaume, et dans les provinces du Sud en particulier.

Les échanges entre les membres de la délégation et les élus de Laâyoune ont été très positifs, s’est-elle félicitée, notant qu’ils ont permis aux deux parties de discuter de sujets d’intérêt commun, en l’occurrence la culture, l’éducation et la santé.

Des chantiers d’envergure

Au cours de son séjour dans la région, la délégation parlementaire de la CISAP s’est rendue aux chantiers achevés et ceux en cours de réalisation pour prendre connaissance de la qualité des infrastructures éducatives, sportives, socio-économiques et de santé inscrits dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud.

Il s’agit de la Cité des métiers et des compétences, du Centre hospitalier universitaire (CHU) et de la Faculté de médecine et de pharmacie. Au programme figuraient également des visites au port d’Al Marssa et à la station de dessalement d’eau de mer dans la même ville.

Les membres de la délégation ont aussi suivi l’exposé d’un responsable du Conseil régional, dans lequel celui-ci a détaillé, chiffres à l’appui, les principaux moteurs économiques de la région qui vont de la pêche maritime à la mise à niveau urbaine, en passant par le tourisme et les énergies renouvelables.

L’Alliance du Pacifique est une initiative régionale d’intégration composée de quatre pays: le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou, et plus de 60 membres observateurs, représentant environ 40% du PIB de l’Amérique latine.