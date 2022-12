© Copyright : DR

Kiosque360. Un photographe, qui s'est présenté dans une tenue décontractée lors d'une séance à la Chambre des représentants, a relancé le débat sur le code vestimentaire autorisé au Parlement. En réaction, un dress code devrait bientôt être établi. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

La tenue jugée inappropriée d’un photographe lors d’une session parlementaire a relancé le débat sur le dress code autorisé à l’hémicycle. Chaussé de baskets et vêtu, ce jour-là, d’un sweat sportif de couleur jaune et d'un jean, le photographe s’est vu interdire de prendre des photos de la séance et a été prié de quitter le Parlement, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 27 décembre.

D’après les sources du journal, le débat sur les tenues vestimentaires autorisées au Parlement a refait surface après l’apparition du photographe, sa tenue ayant été jugée inappropriée. D’autant que la scène a été retransmise en direct. Les mêmes sources précisent, néanmoins, que le code vestimentaire est prévu par la charte d’accréditation des journalistes et des photographes au Parlement.

Citant une source parlementaire, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte ainsi que le bureau de la Chambre des représentants fermait l'œil, jusque-là, sur les tenues vestimentaires adoptées par les journalistes et les photographes lors des séances parlementaires. Mais le photographe concerné, qui s'est présenté dans une tenue décontractée lors de l'exercice de ses fonctions, a dépassé le cadre vestimentaire toléré par le bureau de la Chambre basse.

En conséquence, les sources du quotidien arabophone révèlent que le code de conduite, jusqu'ici applicable aux députés et aux fonctionnaires parlementaires, devrait s’élargir à tous les visiteurs de la Chambre des représentants, en particulier aux journalistes et photographes. Ce code de conduite exige que les députés et les fonctionnaires portent une tenue traditionnelle complète ou une tenue moderne complète.

A en croire le quotidien, cette décision ne concerne pas uniquement la Chambre des représentants. Alors que l’accréditation pour les journalistes et les photographes est signée par les secrétaires généraux des deux Chambres, la Chambre des conseillers devrait ainsi emboîter le pas à la Chambre des représentants et exiger une tenue vestimentaire pour l’accès au Parlement, aussi bien pour les élus que pour les journalistes.