Lundi 31 août, une poignée de Sahraouis, envoyés par le Polisario, ont tenté de perturber le trafic routier à la frontière marocco-mauritanienne. Aussitôt informés de cette obstruction, les observateurs de la Minurso se sont rendus sur les lieux et exigé le retrait immédiat des intrus.

Une quinzaine de personnes, dont des hommes, le visage totalement masqué, mais non armés, et quelques femmes portant des drapeaux du Polisario, ont tenté dans la matinée d'hier, lundi 31 août, de perturber le trafic routier au niveau de la zone tampon de quelque 3 km de large, séparant la frontière marocco-mauritanienne. Dans une brève vidéo filmée dans ces mêmes lieux, le meneur de ce petit groupe dit exiger de l’ONU qu’elle «cesse de prendre fait et cause pour le Maroc et qu’elle trouve une solution rapide au calvaire des habitants des camps de Tindouf».

Quelques heures après avoir appris la présence de ces éléments du Polisario à El Guerguarat, des observateurs de la Minurso se sont rendus sur place.

Selon un site d'informations mauritanien, connu pour être très proche de l’Algérie, la Minurso a exigé le retrait immédiat de la zone tampon, en expliquant que le trafic commercial transitant par la frontière marocco-mauritanienne n’avait rien de politique, étant donné que les activités qui s’y déroulent sont purement socio-économiques. La Minurso a également mis en exergue le fait que toute perturbation de ce trafic portait, de fait, atteinte aux intérêts vitaux de certains Etats de la région et à leur stabilité.

C’est d’ailleurs sur cette base que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a clairement signifié par le passé au Polisario d’éviter la moindre présence militaire dans les environs du passage frontalier d’El Guergarat et de ne pas entraver les échanges commerciaux.

Sa plus récente mise en garde en ce sens remonte à janvier dernier, suite aux menaces proférées par les séparatistes à l’encontre les participants au rallye «Africaeco race». Pour apporter son soutien à cette compétition sportive internationale, régulièrement organisée entre l’Europe et l’Afrique via le Maroc, le secrétaire général de l’ONU avait exigé du Polisario de respecter «le maintien de la circulation civile et commerciale régulière» et de «s’abstenir de toute action susceptible d’altérer le statu quo dans cette zone tampon» d’El Guerguerat. Cette sortie onusienne avait mis l’Algérie et le Polisario dans tous leurs états.

Interdit donc de toute présence dans cette zone tampon, le Polisario tente désespérément, à travers cette nouvelle provocation initiée ce lundi, de s’extirper de la pression intenable des habitants des camps de Lahmada, pour le moment tenus en respect sous couvert de pandémie de coronavirus. Il cherche à avoir un contact médiatisé avec la Minurso, question de faire semblant que l’ONU discute avec le mouvement séparatiste, et trouver ainsi matière pour alimenter sa propagande.

Pour rappel, malgré la fermeture officielle des frontières, pour cause de pandémie de coronavirus, le passage d’El Guerguerat est resté constamment ouvert au trafic commercial entre le Maroc et la Mauritanie. Cette dernière, contrairement à la fermeture de son passage frontalier avec l’Algérie depuis mars dernier, a également maintenu ouverts certains points frontaliers avec le Sénégal et le Mali pour assurer la continuité du trafic commercial Maroc-Afrique de l’Ouest.