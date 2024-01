Economie d’eau: mobilisation générale et mesures strictes au Maroc

Selon les prévisions, rien ne sera plus comme avant en matière d’eau. Nous sortons de l’année la plus chaude de toute l’histoire de l’humanité et les années à venir risquent d’être encore plus rudes.

Dans ce contexte, suivant les directives royales, le ministère de l’Intérieur est passé à l’action pour prendre des mesures strictes visant à rationaliser la consommation d’eau.

Selon Al Ahdath Al Maghribiya, dans sa livraison de ce vendredi 26 janvier, les représentants de l’autorité (walis et gouverneurs) ont reçu des consignes précises pour veiller à lutter contre le gaspillage de la ressource et en rationaliser les usages.

Ces mesures, prises de manière urgente, concernent d’abord la région de Casablanca-Settat et seront par la suite étendues aux autres régions et villes du Royaume.

Ainsi, dans la région de Casablanca-Settat, les bains maures et les stations de lavage de voitures seront fermés trois jours par semaine. De même, il sera interdit d’arroser les espaces verts, le gazon, ou de laver sa voiture avec de l’eau potable. Les propriétaires de piscines, publics ou privés, seront contraints de ne les remplir qu’une fois par an et de recourir à des mécanismes de recyclage. Quant aux prestataires de services concernés par la distribution d’eau potable, ils seront appelés à prendre les mesures nécessaires pour éviter le gaspillage et procéder à une vérification et à des réparations des installations et des réseaux.

Les représentants de l’autorité ont également été appelés à sévir contre toutes les utilisations illégales de puits, de forage ou encore de cours et retenues d’eau. De plus, les responsables sont appelés à multiplier les campagnes de sensibilisation en partenariat avec la société civile.

Par conséquent, si vous habitez un quatrième ou un cinquième étage, ne soyez pas étonnés de voir le débit de votre robinet baisser. Ne soyez pas non plus surpris si votre robinet reste sec pendant plusieurs heures, surtout la nuit, car des coupures sont également envisagées.