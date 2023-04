Echec d’une tentative de saper les relations entre le RNI et l’Istiqlal

«Des parties hostiles au gouvernement auraient tenté de mettre à profit les dernières sorties médiatiques du président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara, pour saper les relations entre le Rassemblement national des indépendants (RNI) et le Parti de l’Istiqlal (PI) et déstabiliser par ailleurs la coalition gouvernementale». C’est ce qu’ont affirmé des sources au sein des deux partis au quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 15 et 16 avril.

Cette affirmation a mis ainsi un terme aux rumeurs qui circulaient, indiquent les sources du quotidien. Et de rappeler que ces rumeurs avaient laissé entendre que «les sorties médiatiques du président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara, qui est également secrétaire général de l’UGTM, bras syndical du Parti de l’Istiqlal, auraient provoqué une crise interne au sein du parti de la Balance et entre les deux partis de la majorité».

Des sources au sein des deux parties ont donc confirmé que les déclarations du président de la Chambre des conseillers n’ont provoqué de crise ni à l’intérieur du PI, ni entre la Balance et la Colombe. Ce que l’intéressé a également souligné dans une interview accordée au quotidien. Il a affirmé que «ses relations avec le secrétaire général du PI et le chef du gouvernement sont excellentes».

D’ailleurs, rappelle le quotidien sur la base d’interrogations de certains leaders istiqlaliens, «Naam Miyara était parmi les premiers à soutenir le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, quand il était fortement critiqué, au cœur d’une campagne de colère». Bien plus, ajoute la même source, «Naam Miyara s’en est pris à plusieurs reprises aux initiateurs de la campagne de colère». Par ces précisions, les deux partis ont ainsi mis un terme aux interprétations et spéculations déclenchées après les sorties médiatiques du président de la Chambre des conseillers.

Par ailleurs, rappelle le quotidien, le secrétaire général de l’UGTM vient d’annoncer que l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) a décidé de reporter son congrès, prévu initialement en avril. Dans un communiqué, «l’UGTM a précisé avoir délégué au secrétaire général, Naama Mayara, la décision de choisir la date et le lieu du prochain congrès».