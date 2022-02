© Copyright : DR

Kiosque360. L’humanisme inné du Roi Mohammed VI l’a poussé à suivre de près toutes les péripéties du sauvetage du petit Rayan et à mobiliser tous les moyens humains et logistiques pour tenter de lui sauver la vie. Cet éditorial est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Il est difficile de trouver les mots justes pour decrire l’humanisme, la bonté et la bienveillance du Roi Mohammed VI à l’égard de chaque citoyen marocain touché par un drame. L’éditorialiste du quotidien Al Akhbar rapporte, dans l’édition du mardi 8 février, que cette compassion innée chez le souverain l’a poussé à suivre de près toutes les péripéties du sauvetage du petit Rayan et à mobiliser tous les moyens humains, logistiques et techniques pour lui sauver la vie.

Autant dire que l’humanisme de ce grand Roi et son esprit paternel suscitent l’admiration et le démarquent de tant de chefs d’Etat. Dans sa grande bonté, le souverain a suivi toutes les étapes du sauvetage de Rayan et a été le premier à présenter ses condoléances à ses parents. Il est certain que nul ne comprendra mieux que les parents de Rayan la valeur du soutien moral et matériel du Roi Mohammed VI.



L’éditorialiste du quotidien Al Akhbar souligne qu’il est vrai que rien ne peut adoucir la douleur d’une mère et d’un père endeuillés. Mais la bienveillance royale a été très importante dans ces moments difficiles, car elle a réconforté la famille du défunt et, par ricochet, consolé tous les Marocains. Et le peuple marocain a besoin aujourd’hui, plus que jamais, de ce Roi imprégné d’humanisme, de solidarité et de compassion.