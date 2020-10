© Copyright : DR

En donnant le coup d’envoi de la dernière année de l’actuelle législature, le roi Mohammed VI a appelé à l’unité et à privilégier les intérêts supérieurs de la Patrie et des citoyens.

Le Maroc, comme le reste des pays du monde, fait face à une situation inédite avec la crise du Covid-19 et ses désastreuses conséquences sur tous les aspects de la vie. Pour passer ce cap difficile, le souverain a appelé à l’unité nationale et à privilégier, avant tout, les intérêts supérieurs de la Patrie et des citoyens.

«Dans le combat en faveur des intérêts de la Patrie et des citoyens, il importe de rappeler que, comme la responsabilité, le succès doit être partagé; il est l’affaire de tous, de chacun de nous, ou il n’est pas», a souligné le souverain en s’adressant aux élus de la Nation réunis ce vendredi 9 octobre pour l’ouverture de la session d’automne.

Le temps ne doit donc plus être aux joutes politiciennes, mais à une réflexion et à des efforts collectifs pour passer cette épreuve.

«Faire face à cette crise sans précédent et relever les défis qui en découlent requièrent une mobilisation nationale générale et la mutualisation de tous les efforts», a insisté le roi dans son discours retransmis depuis le Palais Royal de Rabat.

«Je suis persuadé qu’ensemble, unis dans le cadre national et solidaires à l’échelle sociale, nous saurons relever ce défi», a déclaré le souverain qui a appelé tout le monde, chacun depuis le poste qu’il occupe ou de par les missions qui sont les siennes, à assumer ses responsabilités.

S’il est vrai que des élections sont en préparation pour 2021, cela ne doit pas nous faire oublier que nous sommes tous devant une échéance encore plus cruciale, à savoir traverser cette période hautement difficile avec le moins de dégâts possible. Et là aussi, relever ce défi est la responsabilité de tous les Marocains.