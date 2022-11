© Copyright : DR

Le développement des régions du Sahara est une décision que le Souverain a adoptée depuis plusieurs années. A cette seconde phase d'un programme des plus ambitieux, voici ce qui va changer.

Dignité et prospérité. C’est le maître-mot de la vision royale, que l’on soit habitant de Fès, Casablanca, Assa, Zag ou Dakhla.

En novembre 2015, le Roi avait lancé un programme de développement socio-économique et humain de nos régions du Sud, doté de quelque 77 milliards de dirhams.

«Aujourd’hui, plus de sept ans environ après le lancement de ce programme, et avec un taux d’engagement proche de 80% de l’enveloppe budgétaire allouée, Nous nous réjouissons des résultats positifs atteints», a expliqué le Souverain dans son discours de ce 6 novembre 2022, citant les grandes réalisations de ce chantier.

«De fait, la voie express Tiznit-Dakhla est d’ores et déjà en phase d’achèvement. La connexion de la région au réseau électrique national est bel et bien assurée et ses réseaux de communication ont également bénéficié d’un plan de renforcement et d’extension», a indiqué le Roi.

Par ailleurs, «le projet de stations d’énergie solaire et éolienne prévu au programme a été mené à son terme», a souligné le roi Mohammed VI, qui a ajouté que «les études et les formalités administratives afférant au grand port Dakhla Atlantique ayant été finalisées, les travaux de construction démarreront prochainement».

Le roi Mohammed VI a également annoncé que «dans le domaine agricole, plus de six mille hectares aménagés à Dakhla et à Boujdour ont été mis à la disposition de jeunes agriculteurs de la région ( …) De surcroît, la plupart des projets prévus dans les filières du phosphate, de l’eau et de l’assainissement affichent des taux de réalisation avancés».

Une batterie de mesures sont également prévues, à plusieurs échelles, pour les volets social et culturel et la priorité sera accordée aux projets portés par les jeunes et les femmes.