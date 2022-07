© Copyright : DR

Dans son discours du Trône de ce samedi 30 juillet 2022, le roi Mohammed VI a, en priorité, replacé la condition de la femme marocaine au cœur de l’évolution du pays. Nos femmes ont fait leurs preuves. Elles excellent. Où en est-on? Et jusqu’à quand les méprendre? Le Souverain répond.

De mémoire de journalistes, il n’y a jamais eu jusque-là de discours royal qui mette autant en relief la place des Marocaines dans notre Royaume et ce, d’attaque. Le roi Mohammed VI l'a fait. Dans son discours de ce samedi 30 juillet 2022, le Souverain est clair. Il n’est de Maroc sans ses vaillantes, intelligentes et superbement belles femmes. C’est une question de droit.

Prévoyant, le roi Mohammed VI nous l’a répété. Et il le dit encore : «Notre ambition est de poursuivre l’édification d’un Maroc avancé et fort de sa dignité. Aussi est-il indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement. C’est pourquoi Nous insistons une fois encore sur la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines».

Un droit, un devoir

C’est un droit, mais aussi un devoir. Les Marocaines le savent. «Parmi les réformes majeures engagées sous Notre impulsion, figurent la promulgation du Code de la Famille et l’adoption de la Constitution de 2011 qui consacre l’égalité homme-femme en droits et en obligations et, par conséquent, érige le principe de parité en objectif que l’Etat doit chercher à atteindre»

Pour le Souverain, l’esprit de la réforme ne consiste pas à octroyer à la femme marocaine des privilèges gracieux, mais, bien plus précisément à lui assurer la pleine jouissance des droits légitimes que lui confère la loi. «Dans le Maroc d’aujourd’hui, il n’est en effet plus possible qu’elle en soit privée», tranche le Roi.

L’exécutif est appelé à tout revoir en conséquence. Le Code de la famille: désormais il ne suffit plus en tant que tel. L’expérience a en effet mis en évidence certains obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée et d’atteindre les objectifs escomptés. Pourquoi? L’application est incorrecte: une catégorie de fonctionnaires et d’hommes de justice considèrent que le Code est réservé aux femmes.

Les enfants d’abord

Le Code n’est spécifique ni aux hommes, ni aux femmes: il est dédié à la famille entière, indique Sa Majesté. Fondé sur la notion d’équilibre, il donne aux hommes et aux femmes les droits qui leur échoient respectivement et il tient compte de l’intérêt des enfants. Mais, il y a là une vérité essentielle et c’est le Roi qui le confirme: quand les femmes accèdent pleinement à leurs droits, elles ne portent aucun préjudice aux hommes, pas plus qu’elles ne se font tort.

«De fait, la condition sine qua non pour que le Maroc continue de progresser est qu’elles occupent la place qui leur échoit et qu’elles apportent leur concours efficient à toutes les filières de développement», constate le Souverain. Tout est dit.