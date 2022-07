Aziza Nait Sibaha, journaliste marocaine à France 24 et auteure du documentaire de 26 minutes intitulé «Lionnes de l’Atlas: écoutez les rugir».

Aziza Nait Sibaha est l'auteure du documentaire de 26 minutes intitulé «Lionnes de l’Atlas: écoutez les rugir». Cette journaliste de France 24 a également créé la plateforme digitale Taja Sport pour révéler les figures du sport féminin de la région Afrique du nord et Moyen-Orient. Elle en parle dans cet entretien pour Le360.

«En effectuant mes recherches pour réaliser un dossier sur le football féminin, je me suis rendue compte qu’il y avait très peu d’informations et de données sur celles qui font le sport féminin en général et le football en particulier. La data est inexistante, car elle n’a jamais été récoltée... D’où l’idée de lancer Taja Sport», déclare Aziza Nait Sibaha dans un entretien avec Le360.

Et de poursuivre: «Seulement 4% des médias dans le monde s’intéresse au sport féminin qui est exercé par 40% des femmes, et c’est l’UNESCO qui le dit».

L’auteur de la célèbre émission «Daif wa Massirah» estime que le journalisme sportif a toujours été l'apanage des hommes et que, par conséquent, relayer les conditions du sport féminin doit être encouragé. La mise en lumière du sport féminin a finalement tout intérêt, selon cette journaliste, à croître.

«J’ai réalisé ce documentaire pour ajuster la perception du grand public autour du sport féminin, en révélant ses particularités, en accompagnant les joueuses, en dévoilant leur parcours et l’étendue de leur amour passionné pour le football national», déclare Aziza Nait Sibaha, qui rappelle qu’elle n’a pas réalisé un drame, mais un documentaire pour un regard encore plus attentionné sur l’équipe féminine et ses victoires successives.