En évoquant le rendement des organismes en charge des Marocains résidant à l’étranger (MRE), le roi Mohammed VI entend donner une nouvelle impulsion à ces institutions, afin qu’elles soient plus «harmonieuses, dynamiques et efficientes» à l’égard des attentes des MRE, estime le politologue Mohamed Bouden.

Les points soulevés à l’égard des MRE hier, samedi 20 août, par le Roi dans son discours commémorant la Révolution du Roi et du Peuple sont «importants et novateurs». Et ce, d'autant que la révision du cadre institutionnel à laquelle le Roi appelle concerne «l'ensemble des organismes, tels que définis par l’article 163 de la constitution», affirme Mohamed Bouden, interrogé à ce propos par Le360.

Selon ce politologue, ce cadre institutionnel est notamment composé du Conseil de la communauté marocaine de l’étranger (CCME), de la Fondation Hassan II des Marocains résidant à l’étranger, du département des Affaires étrangères ainsi que du Conseil scientifique et des établissements publics ayant pour missions celles des finances et des investissements.

«Il faut impérativement assurer à ces organes une harmonie, une homogénéité et une efficacité dans leurs actions», a-t-il expliqué. Le politologue a, à cet égard, rappelé l’hommage rendu par le Souverain dans son discours aux 5 millions de MRE pour «le rôle qu’ils assument dans la défense de l’intégrité territoriale et le développement socio-économique du pays».

«Si le paysage institutionnel devient harmonieux et efficace en utilisant les méthodes techniques modernes, les MRE pourront alors agir plus en rapatriant plus de devises au Maroc et en investissant davantage dans le pays», a souligné le politologue, qui tient aussi à signaler les liens forts qu’entretiennent les Marocains de l’étranger avec leur pays d’origine, c’est à dire avec leur famille, leur village, leur ville, les administrations…

A cet égard, a indiqué le politologue, le souverain a insisté dans son discours sur l’urgence «de moderniser et de mettre à niveau le cadre institutionnel afférent à cette catégorie de citoyens que Nous chérissons». Le Roi a ainsi proposé, a rappelé Mohamed Bouden, «de reconsidérer le modèle de gouvernance des institutions existantes afin d’en rehausser l’efficience et la complémentarité».

Le chef de l’Etat a par conséquent appelé à «la création d’un mécanisme dédié qui aura pour mission d’accompagner les compétences et les talents marocains à l’étranger, d’appuyer leurs initiatives et leurs projets». Cet appel est adressé avec insistance aux pouvoirs publics et au monde de la finance et des affaires au Maroc, afin de «s’ouvrir davantage sur les investisseurs parmi les membres de la communauté».