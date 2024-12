Diplomatie parlementaire: le Maroc à la reconquête de l’Amérique latine

La Chambre des conseillers et plusieurs parlements régionaux d’Amérique latine et des Caraïbes ont signé, mercredi 4 décembre, une déclaration commune établissant le «Forum économique Maroc-Amérique latine-Caraïbes».

Ce forum a pour objectif d’approfondir les relations entre ces pays et d’instaurer un cadre institutionnel officiel et durable de dialogue parlementaire interrégional, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 6 décembre. Cette déclaration a été signée à la bibliothèque du Roi Mohammed VI dans la capitale du Panama par le président de la Chambre des conseillers Mohamed Ould Errachid et ses homogènes latino-américains et caribéens. D’après un communiqué de la Chambre des conseillers, cette déclaration entre dans le cadre des relations d’entente, d’amitié et de coopération tissées entre le Maroc et ces pays.

Cette initiative démontre le rôle stratégique et la place du Maroc dans son environnement régional en tant que partenaire essentiel sur le continent africain et comme porte d’entrée fiable et forte vers les pays africains et le monde arabe pour les pays latino-américains et caribéens. Elle montre également l’importance de ces pays comme bloc économique de poids dans les pays du Sud et porte d’entrée stratégique pour le Maroc qui dispose d’infrastructures et de logistiques prometteurs.

Le même document souligne que cette déclaration vise à renforcer la coopération parlementaire entre le Maroc et les groupements parlementaires régionaux de ces pays ainsi que les différentes initiatives communes avec la Chambre des conseillers en tant que partenaire avancé auprès de ces parlements.

L’institution législative marocaine abrite, en outre, le secrétariat du Forum des pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes (AFROLAC), relaie Al Ahdath Al Maghribia. Par ailleurs, cette annonce met en exergue l’initiative atlantique marocaine visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique et à transformer la côte marocaine en une plateforme pour développer la connexion logistique entre le royaume, l’Amérique latine et les Caraïbes.