L'Hôpital militaire de campagne que le Royaume vient d'installer à Beyrouth, sur instructions royales, après la terrible explosion -qui a fait des centaines de morts et de blessés- connaît une forte affluence de patients libanais.

Depuis son installation, cet hôpital des FAR, installé en moins de 24 heures, a reçu un total de 3.073 patients, fourni 6.703 prestations et effectué 52 opérations chirurgicales, a indiqué une source autorisée, contactée par Le360.

"Des citoyens libanais viennent chaque jour devant l'entrée de l'hôpital, offrant des fleurs et scandant :"merci au Royaume du Maroc, Merci à Sa Majesté le roi Mohammed VI", déclare cette source.

Pour la seule journée du mercredi 19 août, cet hôpital militaire marocain, qui a partiellement compensé les services de l'Hôpital libanais de Beyrouth, entièrement détruit par l'explosion, a admis 479 patients, pour lesquels 965 prescriptions ont éte fournies.

Quant aux interventions chirurgicales, elles ont atteint 10 actes, selon cette source autorisée.

Le Maroc a établi un pont aérien -via 21 avions des FAR et de RAM- pour acheminer une quantité de 295 tonnes de produits alimentaires.

S'y ajoutent 10 tonnes de produits pour l'hébergement d'urgence: tentes, lits, draps, couvertures, ainsi que 21 tonnes de médicaments, dont 11 tonnes pour le traitement du Covid-19.

L'Hôpital militaire de campagne des FAR compte une équipe de 252 personnes, dont 48 médecins et aides médicaux.