© Copyright : DR

Kiosque360. L’hôpital militaire de campagne installé à Beyrouth est opérationnel depuis deux jours. Cette structure, qui comprend plusieurs unités d’hospitalisation, compte 100 personnes dont 14 médecins spécialistes, ainsi que des infirmiers spécialisés.

L’hôpital militaire de campagne déployé à Beyrouth sur instructions royales est opérationnel depuis deux jours et donc prêt à recevoir les blessés de l’explosion du port de la capitale libanaise. Dans son édition du mardi 11 août, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que, selon le professeur Kacem Chagar, cet hôpital dispose de tous les moyens pour prodiguer les soins nécessaires aux blessés de cette catastrophe. Cet hôpital compte 100 personnes dont 14 médecins spécialistes (réanimateurs, chirurgiens, traumatologues neurochirurgiens, traitement des brûlés, pédiatres et pharmaciens), ainsi que des infirmiers spécialisés et un service de soutien.

L’hôpital est composé d’un bloc opératoire, d’unités d’hospitalisation, de services de radiologie et de stérilisation, ainsi que de laboratoires d’analyses. Selon l’envoyée spéciale de la chaîne 2 M, Souad Zritraoui, l’hôpital dispose de 60 lits, mais sa capacité litière demeure extensible. Et d'ajouter que les compétences du staff médical marocain seront précieuses pour le secours des blessés de l’explosion qui a fait 6.000 blessés et détruit quatre hôpitaux situés au cœur de Beyrouth.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que le commandant en chef de l’armée libanaise, joseph Aoun, a visité l’hôpital de campagne marocain situé dans la quartier Karantina, au nord de Beyrouth. Il a, de même, visité l’hôpital de campagne de la Fédération russe situé dans la ville sportive à Bir Hassan, ainsi que celui du Qatar installé dans la cour de l’hôpital Rome Achrafia et celui de la Jordanie, établi à Tel Zaatar.

Il faut rappeler que le roi Mohammed VI avait donné ses instructions pour envoyer des aides urgentes au Liban, après cette catastrophe. Ces aides ont été acheminées par huit avions civils et militaires qui ont effectué 17 rotations entre Casablanca et Beyrouth. L’aide humanitaire et médicale comprend les médicaments pour les soins d’urgence, des produits alimentaires, des tentes et des couvertures pour héberger les victimes de ce drame, ainsi que du matériel médical pour se prémunir du coronavirus, notamment des masques de protection, des blouses médicales et des produits hydroalcooliques.