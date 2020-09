© Copyright : DR

Kiosque360. Le syndicat de la santé (UMT) n’est pas content de la façon dont les responsables du ministère de la Santé le traitent. Ces derniers lui avaient fixé une réunion le jour même où le ministre Ait Taleb était auditionné par une commission parlementaire, avant de la reporter sine die.

La Fédération nationale de la santé (FNS) affiliée à l’UMT a exprimé son exaspération face au mépris continu affiché par les responsables du ministère de tutelle envers les revendications et les attentes légitimes des cadres de la santé. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du lundi 21 septembre, que la FNS n’a pas digéré la façon dont le ministère de la Santé a reporté une réunion prévue le jeudi 17 septembre. C’est un contact téléphonique suivi d’une correspondance émanant de la direction des ressources humaines, précise un communiqué du syndicat, qui l'ont avisé du report de la réunion du comité central du dialogue sectoriel.

La FNS souligne qu’elle demeure attachée à cette réunion pour poursuivre le dialogue sectoriel sur la base des conclusions élaborées par les commissions thématiques. Le communiqué souligne que le syndicat a mené plusieurs actions de protestation et continuera son combat pour rendre justice au femmes et aux hommes de la santé. Ce faisant, ajoute le communiqué, la FNS privilégiera toujours le dialogue, loin de toute logique de complot. Elle ne trouvera non plus aucune justification aux décisions unilatérales du ministre de la Santé. Autant dire que le ministère doit traiter ce dossier avec sérieux et éviter de verser dans des manœuvres pour contourner les revendications légitimes des personnels de la santé, ajoute le syndicat.

Le quotidien Al Massae rapporte que la FNS s’interroge sur la signification de la programmation de la réunion de la commission des secteurs sociaux au Parlement, à laquelle ont assisté le ministre Ait Taleb et ses collaborateurs, le jour où la commission centrale du dialogue social devait se réunir. Un comportement qui dénote le mépris avec lequel les dirigeants de ce département traitent les revendications légitimes et les attentes des professionnels de la santé, poursuit la FNS.

Du coup, le syndicat réaffirme son refus de la méthodologie adoptée par le ministère de tutelle pour traiter le cahier revendicatif des personnels de la santé. Le communiqué invite tous les acteurs de la santé à se mobiliser pour mener différentes sortes d'actions de protestation par des sit-in au niveau central et régional et des manifestations devant les lieux de travail, afin de défendre les droits et la dignité des femmes et des hommes de la santé.