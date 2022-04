© Copyright : DR

A la veille de la célébration de la fête du Travail, l’accord relatif au dialogue social a été paraphé, ce samedi 30 avril 2022 à Rabat, en début d’après-midi, entre le gouvernement, la CGEM, la Comader, l’UGTM, l’UMT et la CDT.

Comme annoncé précédemment, le gouvernement est parvenu à un accord avec les partenaires sociaux relatif au dialogue social.

L’accord a été signé, ce samedi 30 avril 2022, à la veille du 1er mai, jour de la fête du Travail de part le monde, au siège de la primature à Rabat, par Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, et les secrétaires généraux de l’Union marocaine du travail (UMT), de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), et de la Confédération démocratique du travail (CDT), ainsi que par les présidents de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (Comader).

Etaient également présent à cette cérémonie de signature Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des compétences, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration.

Développement suivra…