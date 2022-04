Dialogue social: accord imminent, le Smig pourrait franchir le seuil des 3.000 dirhams

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, tient une réunion avec les représentants des centrales syndicales, le 9 février 2022, à Rabat.

© Copyright : MAP

Le Smig sera bientôt revalorisé au Maroc et franchira la barre de 3.000 dirhams net. C’est la principale mesure qui ressort du projet d’accord soumis hier par le gouvernement aux centrales syndicales et à la CGEM, lequel devrait être signé au plus tard ce samedi 30 avril.

Le360 vous l'annonçait, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch s’est réuni hier après-midi, mercredi 27 avril 2022 à Rabat avec les chefs des centrales syndicales et la CGEM autour du dialogue social. Les syndicats ne sont pas sortis bredouilles de cette rencontre puisqu’ils ont obtenu de l’Exécutif une hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) et du salaire minimum agricole garanti (Smag) de 10% versée en deux tranches, 5% à partir de septembre 2022 et 5% une année plus tard, nous a confié ce jeudi un chef d’un syndicat. Actuellement, le Smig horaire au Maroc est de 14,81 dirhams par heure, soit donc 2.828,71 dirhams par mois (191 heures). Il devrait passer à 2970 dirhams dès septembre prochain (première tranche) avant d’atteindre 3.111 dirhams à partir de septembre 2023 (deuxième tranche). Le Smag, fixé actuellement à 1994,20 dirhams devrait quant à lui atteindre 2.193,62 dirhams à l’horizon de 2023. Les employeurs ne peuvent donc rémunérer un salarié, quel que soit son contrat de travail, en dessous de ces seuils. À la veille de la fête du Travail, Aziz Akhannouch rencontre les syndicats et la CGEM Cette source précise que l’offre du gouvernement va d’abord faire l’objet d’un examen par les instances dirigeantes des syndicats et du patronat, appelées à formuler leurs remarques avant la signature de l’accord. Si tout se passe comme prévu, la hausse du Smig et du Smag devrait être acté officiellement par l’ensemble des partenaires sociaux (gouvernement, syndicats, CGEM) dans le cadre «d’un accord conjoint» sur le dialogue social, qui pourrait intervenir à la veille du 1er mai, la fête du travail. Le nouvel accord, poursuit notre source, prévoit d’autres mesures non moins importantes, concernant notamment les allocations familiales, la fiscalité salariale, l’élargissement de la protection sociale aux femmes domestiques, le code du travail, la loi sur la grève, etc. Un autre volet important de l’accord sera réservé à la fonction publique dans laquelle le salaire minimum devrait être relevé à 3.500 dirhams contre 3.362 dirhams actuellement.

Par Mohamed Chakir Alaoui