© Copyright : DR

Le chef du gouvernement rencontre, ce mercredi 27 avril 2022, au siège de la primature, les représentants des principales centrales syndicales et de la CGEM. Une réunion qui intervient à quelques jours de la fête du Travail et lors de laquelle l’Exécutif devrait «céder», nous informe une source syndicale.

A la veille du 1er mai, gouvernement, syndicats et patronat passent à la vitesse supérieure sur le registre du dialogue social. Ce mercredi 27 avril 2022, et à l’heure où nous mettions en ligne, une rencontre réunit aussi bien le chef de l’Exécutif, Aziz Akhannouch, les représentants des principaux syndicats et ceux de la CGEM (Confédération générale des entreprises du Maroc).

A l’ordre du jour, un bon nombre de doléances des syndicats qui appellent, entre autres, à une revalorisation des salaires, un alignement du salaire minimum agricole (SMAG) sur le SMIG et une révision des allocations familiales.

Les syndicats réclament également la promotion de certaines catégories d'enseignants en fonction de leur diplômes, ainsi que l'élargissement de la couverture sociale de base aux travailleuses domestiques.

Si le gouvernement, au vu d’une conjoncture difficile, se montre très peu enclin à accorder de telles concessions, une source syndicale nous précise que des gestes de l’Exécutif sont attendus à l’issue de cette réunion. A suivre, donc.