Lors des dernières rencontres du dialogue social, les syndicats ont de nouveau placé la revalorisation des revenus en tête des revendications.

Les syndicats persistent et signent. La revalorisation des revenus reste l’une de leurs principales revendications dans le cadre du dialogue social, et ils l’ont rappelé la semaine dernière lors de nouvelles discussions avec le gouvernement et le secteur privé.



Dans son édition du lundi 4 mars, Al Ahdath Al Maghribia rapporte qu’un nouveau dialogue a eu lieu en fin de semaine dernière, dans le cadre de la commission du secteur privé. Comme le révèlent des sources de la Confédération démocratique du travail (CDT), l’augmentation des salaires a une nouvelle fois été mise au-devant de la scène lors des dernières discussions. Les syndicats semblent unanimes quant à la nécessité de revaloriser les revenus des travailleurs dans un contexte d’effritement du pouvoir d’achat.

A cela s'ajoutent, dans les revendications de la CDT, l’uniformisation du SMIG et du SMAG, ainsi que le lancement d’un programme de logements sociaux dédiés aux travailleurs.

Comme le souligne le journal, pour cette centrale syndicale, le contexte actuel appelle à un «geste» de la part du gouvernement, et qui serait une réponse positive aux revendications syndicales. Des sources auprès de la CDT ajoutent que la centrales syndicale espère ne pas être de nouveau contrainte à ne pas signer l’accord social comme ce fut le cas précédemment lorsque quasiment toutes les revendications n’ont pas trouvé d’écoute.



Du côté de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), le quotidien rapporte le même état d’esprit, dans le sens où l’amélioration du pouvoir d’achat est la priorité fixée pour ce dialogue social. A ce titre, le syndicat appelle le gouvernement à trouver des mécanismes innovants, pouvant soit améliorer les revenus, soit réduire la pression fiscale que subissent les travailleurs.

Sondant également l’Union marocaine du travail (UMT), Al Ahdath Al Maghribia rapporte que la représentation dirigée par El Miloudi Moukharik s’inscrit dans la même lignée que les autres centrales syndicales. Elle fait ainsi valoir que les souhaits de voir les salaires revalorisés pour faire face à l’érosion du pouvoir d’achat émanant cette fois-ci à la fois des travailleurs du privé que ceux du public. L’UMT a également demandé au gouvernement une révision des aides familiales accordées aux travailleurs, ainsi que du SMIG.



Comme le souligne la publication, dans une précédente rencontre avec le chef du gouvernement, les patrons des principaux syndicats avaient insisté sur la nécessité de soutenir le pouvoir d’achat, malgré le contexte compliqué dans lequel évolue le pays actuellement. Chose à laquelle le chef de l’Exécutif semblait réceptif, promettant que les rencontres du dialogue social cette année permettront d’étudier tous les dossiers prioritaires des syndicats. Reste maintenant à savoir si des résultats concrets seront obtenus d’ici les prochaines semaines, à condition qu’un accord soit signé avec la date symbolique du 1er mai.