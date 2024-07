Des walis en colère contre les gouverneurs des villes hôtes du Mondial 2030

Dans plusieurs régions, les walis ne sont pas contents du rendu des gouverneurs qui sont mis sous leur responsabilité hiérarchique.

Selon Assabah de ce jeudi 25 juillet, les services centraux du ministère de l’Intérieur auraient reçu, à ce propos, plusieurs requêtes de walis ayant dernièrement pris leur fonctions.

Ces walis, qui viennent d’être nommés, souhaiteraient travailler avec des gouverneurs qui ont effectué leur carrière au ministère de l’Intérieur, et tout particulièrement ceux issus de l’Institut royal de l’administration territoriale de Kénitra, ce qui laisse entendre, assure Assabah, que les prochaines nominations dans les rangs de l’administration territoriale, à l’occasion de la fête du Trône, concerneront, pour la plupart, les diplômés de cette institution.

Assabah affirme que les walis dernièrement nommés, surtout dans les régions et les villes qui vont abriter les compétitions de la Coupe du Monde 2030, ne sont pas du tout satisfaits de la qualité du travail des gouverneurs en poste dans les villes où se dérouleront des matchs du Mondial.

Ils préfèrent avoir affaire à de nouveaux profils, rompus au travail de terrain, surtout ceux ayant déjà exercé les fonctions de secrétaire général.

Le ministère de l’Intérieur, indique le quotidien, «aurait pris des dispositions pour opérer un grand mouvement de nomination dans les rangs des agents de l’autorité».

Les diplômés de la 59e promotion de l’IRAT devraient ainsi être nommés à des postes de responsabilité dans les caïdats, cercles et arrondissements concernés par les chantiers de développement et d’infrastructures, en particulier dans les villes qui accueilleront le Mondial 2030.

Ce mouvement prévu dans les rangs des agents de l’autorité, écrit Assabah, intervient dans le contexte de la tenue d’une série de réunions organisées par le ministre de l’Intérieur et le président de la Fédération royale marocaine du football (FRMF) avec les responsables des établissements publics et des services décentralisés de plusieurs régions.

Ces réunions, indique Assabah, portent sur le suivi des travaux de préparation des villes concernées par le Mondial.

L’IRAT, rappelle le quotidien, ne cesse d’innover pour améliorer sa formation de manière à mieux répondre aux attentes de l’administration territoriale et améliorer les prestations fournies aux citoyens.

Le quotidien indique, par ailleurs, que 91% des membres de cette 59e promotion du cycle normal des agents d’autorité, qui viennent d’être diplômés de cet Institut, sont titulaires d’un master.

En tout, 52% de ces diplômés, qui représentent les différentes régions du Royaume, peuvent se prévaloir d’une formation juridique, 44% en économie et gestion et 4% d’entre eux sont formés dans différentes filières scientifiques.

Le ministère de l’Intérieur accorde un intérêt particulier à la valorisation de ses ressources humaines en général, et à la valorisation du système de la formation de l’IRAT en particulier.

Ce ministère veille à former et à affecter aux services administratifs de proximité une nouvelle génération de responsables «en mesure de relever les défis et les enjeux liés au parachèvement des chantiers de développement et à la consolidation du progrès que connaît notre pays», écrit Assabah.