A cause de l’absence de plusieurs de ses ministres, testés positifs au Covid-19, Aziz Akhannouch présidera à distance le prochain Conseil de gouvernement prévu demain, jeudi 30 juin.

L'habituelle conférence de presse que donne Mustapha Baitas, à l'issue de la tenue du Conseil, a également été annulée. Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, a en effet lui aussi été testé, lundi dernier en fin d’après-midi, positif au Covid-19, a appris Le360 de source gouvernementale.

En plus de Mustapha Baitas, le ministre délégué chargé du Budget, Faouzi Lakjaa, a aussi contracté le virus et se trouve actuellement sous traitement médical à son domicile.

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaïd, est également sous traitement médical de six jours contre le virus alors que la ministre de l'Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, elle aussi testé positive la semaine dernière, a repris ses activités lundi dernier.

Rappelons que le Conseil de demain, jeudi, débutera ses travaux par l'examen de trois projets de décret, dont le premier porte sur les modalités d’application de la loi relative à la protection des végétaux et le deuxième sur la création d’une zone d'accélération industrielle dans le Parc industriel Ain Johra, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Le troisième projet de décret porte quant à lui sur la modification du décret pris pour l'application de la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques.

Le Conseil examinera également des propositions de nomination à des hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

A l'issue de ce Conseil, le gouvernement tiendra une réunion spéciale, consacrée à l'examen de propositions de lois.