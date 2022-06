© Copyright : DR

En visite à Laâyoune à l’occasion de la tenue du congrès régional du RNI, le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas a mis en avant les grandes lignes de la nouvelle charte de l'investissement, véritable outil de réduction des disparités régionales au Maroc.

Au cours du congrès régional du Rassemblement national des indépendants (RNI), tenu ce week-end à Laâyoune, le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas a évoqué les difficultés d’attirer les investisseurs dans certaines régions du Maroc, au profit d’autres qui bénéficient d’un positionnement plus avantageux.

«Il est difficile aujourd’hui de convaincre un industriel dans le câblage d’installer son usine à Sidi Ifni au lieu de Tanger alors qu’il a pour client des entreprises européennes. Tous les investisseurs privilégient la proximité géographique à cause des coûts logistiques en moins», a-t-il expliqué.

Pour contrer ce déséquilibre, le porte-parole du gouvernement a assuré que la nouvelle charte de l’investissement en cours d’élaboration avait pour principal objectif de réduire les disparités régionales afin de garantir la création de valeur et de richesse à travers l’ensemble du territoire national.

Afin de relever ce défi, le gouvernement travaille sur le déploiement de plusieurs mécanismes, dont un soutien public aux projets d’investissement. Selon Mustapha Baitas, les subventions de l’Etat devraient être réparties de manière à encourager les entrepreneurs à investir dans de nouvelles régions, loin de la métropole, afin de participer au développement de ces provinces et à la création d’emplois au profit de ces populations.

«Si on accorde 30% de subventions aux investisseurs à Tanger et 40% à Laâyoune, nous allons réussir à attirer plus de projets dans la région parce que cela réduira les coûts de production», a souligné Mustapha Baitas.

En plus de ce soutien public, le porte-parole de l’exécutif a également évoqué la nécessité d’accélérer le développement des infrastructures harmonieusement dans l'ensemble du territoire, et tout particulièrement dans les Provinces du Sud, afin de tirer profit du plein potentiel de cette région.

«Nous devons tous réfléchir à [la meilleure manière de] rendre nos régions plus attractives, il faut développer les infrastructures pour offrir un écosystème complet aux investisseurs. Nous disposons déjà dans le sud d’un bon nombre d’atouts: ports de Laâyoune, Tarfaya, Dakhla, Sidi Ifni, l’aéroport de Guelmim… Il faudra développer davantage ces structures et garantir une formation de qualité aux jeunes de la région pour qu’ils puissent accéder à des emplois créateurs de valeur ajoutée et c’est sur cela que travaille actuellement le gouvernement», a expliqué le ministre issu du RNI.