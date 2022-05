© Copyright : DR

La nouvelle Charte de l’investissement est en cours de finalisation, nous apprend L’Economiste dans sa publication de ce mercredi 11 mai. Revenant sur l’intervention du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, devant les membres de la Chambre des conseillers, le quotidien indique que ce chantier s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle génération de réformes visant la redynamisation des investissements favorisant la croissance économique.

Le Chef du gouvernement a estimé que l’approche participative qui marque l’élaboration de cette Charte permettra de dépasser les contraintes ayant ralenti les précédentes tentatives de sa réforme. Cette nouvelle Charte a pour objectif d'inverser la tendance en matière de dynamique d’investissement. L’Economiste indique qu’actuellement, l’investissement public accapare les deux tiers de cet effort, contre un tiers du secteur privé. «Le Maroc enregistre l’une des plus fortes moyennes en matière d’investissement, avec 30% du PIB, contre une moyenne mondiale de 25%», a fait remarquer Aziz Akhannouch, déplorant la faiblesse de l’investissement privé et son impact économique et social.

Le journal explique que l’objectif aujourd’hui est d’inverser la tendance, avec l’idée d’aboutir à un volume d’investissement privé de près de 350 millions de dirhams à l’horizon 2035. Cela permettra au privé d’assurer les deux tiers de l’effort d’investissement. «Dans ce nouveau mode opératoire, la priorité sera donnée aux projets créateurs de postes d’emploi et à ceux assurant une plus grande équité territoriale», souligne le journal, ajoutant que l’idée est aussi d’assurer un meilleur accompagnement aux secteurs à haut potentiel, en plus d’un appui aux petits projets.

Le Chef du gouvernement a annoncé la mise en place, pour bientôt, d’un nouveau décret permettant de baisser le plafond du coût des projets bénéficiant du soutien public, qui devra passer de 100 millions de dirhams actuellement à 50 millions de dirhamq. Il a aussi mis l’accent sur la refonte du système d’appui à l’investissement, dans le cadre de la nouvelle Charte. Aziz Akhannouch a aussi énuméré plusieurs efforts d’appui allant dans ce sens.