Kiosque360. La Libye est désormais la nouvelle destination des combattants de l’organisation terroriste Daech, qui fuient les zones de conflit en Syrie, en Irak, au Sahel et en Somalie. Des dizaines de Marocains figurent parmi ces combattants de Daech.

Le chaos qui règne en Libye, à cause des conflits qui déchirent le pays, séduit de plus en plus les combattants de l’organisation terroriste Daech qui étaient en Syrie, en Irak, au Sahel et en Somalie. En effet, ces combattants fuient ces zones de conflit pour rejoindre la Libye, révèlent deux rapports élaborés par le Centre européen pour la lutte contre le terrorisme et le Centre d'analyse du terrorisme (CAT) en France, sur la base de données fournies par les services de renseignement européens.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui se penche sur ce sujet dans son édition de ce mardi 21 juillet, des dizaines de Marocains figurent dans le lot de ces combattants qui sont arrivés en Libye à travers la mer. Ce qui a poussé l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) à mobiliser des rondes de surveillance sur tout le littoral, de l’est de la Libye à l’ouest de Gibraltar, pour neutraliser les déplacements de ces combattants et les empêcher de rejoindre les pays du pourtour méditerranéen.

Depuis la dernière semaine, des dizaines de combattants, dont des Marocains en provenance de Syrie, sont arrivés en Libye et prennent part aux combats qui déchirent le pays, ajoute le quotidien sur la base de plusieurs informations médiatiques. Par ailleurs, rappelle le quotidien, la Libye est déchirée par le conflit opposant le gouvernement d’union nationale (GNA) qui contrôle Tripoli et les zones alentours et est dirigé par Fayez Al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, à la tête de l’armée de libération nationale (ALN).

Cette situation chaotique a été au menu d’une rencontre tenue en marge du sommet européen entre la France, l’Allemagne et l’Italie. Ces puissances européennes réclament la fin du conflit libyen et estiment que l’instabilité en Libye constitue un danger pour les pays du pourtour méditerranéen, notamment l’Espagne, l’Italie et la France, ainsi que pour les pays du Maghreb. De même, une coordination au niveau des services de renseignement avec des pays maghrébins serait mise en place en vue d’évaluer les dangers qui guettent la zone.