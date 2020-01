© Copyright : © Yuri Arcurs - Fotolia.com

L’autorité gouvernementale chargée de l’Administration de la Défense nationale vient d’homologuer un 2e opérateur en matière de cybersécurité, pour les missions d’audit privé des systèmes d’information sensibles.

Après Dataprotect, on connaît désormais le deuxième opérateur désigné pour des missions d’audit privé des systèmes d’informations sensibles.

Il s’agit de AB Conseil Information Technology, société basée à Casablanca. Cette homologation intervient suite à une mission d’évaluation opérée par la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) relevant de l’Administration de la Défense nationale.

Selon une fiche de présentation, AB Conseils est un cabinet spécialisé dans le domaine de la cybersécurité et le risk management. Présente en France depuis 2012 et au Maroc depuis fin 2017, AB dispose d’une équipe de plus de 30 consultants et experts. Elle accompagne ses clients à traiter les défis liés à la gestion des risques et à la sécurité, notamment dans le cadre de projets de mutations des systèmes d'information et de transformation digitale.

La décision d’homologation de ce deuxième opérateur a été signée par le chef du gouvernement en date du 25 décembre.