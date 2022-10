© Copyright : DR

Le Maroc a bien réceptionné un premier lot d’hélicoptères américains Bell 412EPI équipés de missiles anti-sous-marins, qui iront à la Marine royale.

L’information a été rapportée par le très informé Forum FAR-Maroc. «En juillet dernier, la Marine royale a réceptionné des hélicoptères anti-sous-marins Bell 412EPI, appelés à renforcer la flotte aérienne de la Marine royale», fait savoir le Forum FAR-Maroc dans un message sur sa page Facebook, ajoutant que ces hélicoptères de combat opèrent actuellement sur les frégates multi-missions de la Marine royale.



Ces appareils font partie d’un lot de 24 hélicoptères Bell-412 EPI commandés par le Maroc en 2021 (avec la possibilité d’ajouter 12 autres unités à une date ultérieure), qui permettront de moderniser la flotte de l’armée de l’air marocaine.

Les hélicoptères Bell-41 EPI offrent des technologies et des performances améliorées. Ils disposent d'un cockpit Bell Basix Pro entièrement intégré avec pourvus d'afficheurs numériques, fournissant des informations de vols critiques pour une meilleure connaissance de la situation et une meilleure sécurité.

La suite avionique comprend également des cartes numériques de haute résolution, des cartes électroniques et des plaques d'approche, un transpondeur ADS-B et des liaisons satellites HTAWS et XM en option. Le Maroc dispose de deux exemplaires du Bell-412 EPI, déjà exploités par la Marine royale.