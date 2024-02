Défense: arrivée au Maroc du général Michael Langley, commandant de l’Africom

Le général d’armée Michael Langley, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom), est arrivé ce mardi 20 février au Maroc, a annoncé l’ambassade des États-Unis sur son compte X (anciennement Twitter). C’est la troisième visite officielle du responsable militaire américain au Royaume depuis sa prise de fonctions.

Lors de son séjour au Maroc, le général Michael Langley devra rencontrer plusieurs responsables marocains pour échanger sur des questions sécuritaires d’intérêt commun.

وصل قائد قوات أفريكوم، جنرال المارينز الأمريكية مايكل لانجلي إلى المغرب، في زيارته الثالثة للمملكة منذ توليه مهامه، لإجراء سلسلة من المحادثات مع المسؤولين العسكريين ومناقشة المصالح الأمنية المشتركة و السبل المستقبلية لتعزيز التعاون. https://t.co/zORb0YAjlc pic.twitter.com/yJvfIarXUZ — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) February 20, 2024

La visite du Commandant de l’Africom sera également l’occasion de mettre en avant l’excellence des relations de coopération bilatérale entre le Maroc et les États-Unis, à travers des actions de formation et d’échange d’expériences et la tenue régulière d’exercices conjoints, notamment l’exercice «African Lion», qui demeure la meilleure concrétisation de l’interopérabilité des forces des deux pays.