Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste Omar Dakhouch, décédé, jeudi, à l'âge de 70 ans.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la triste nouvelle de la disparition du grand artiste Omar Dakhouch, que Dieu l'ait en Sa sainte miséricorde.

En cette triste circonstance, Sa Majesté le Roi exprime Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion à la famille du défunt, à l'ensemble de ses amis et fans et à sa famille artistique nationale, pour cette perte imparable de l’un des fondateurs du groupe musical Tagada, ayant contribué tout au long de sa carrière à la promotion de la chanson populaire authentique, implorant le Très-Haut d'accorder patience et consolation à la famille du regretté.

Partageant la peine de la famille de l'artiste suite à cette perte douloureuse, la volonté divine étant imparable, Sa Majesté le Roi implore le Tout-puissant de le recevoir en Sa grande miséricorde parmi les vertueux serviteurs et de rétribuer amplement le défunt pour les services louables rendus à son art et à sa patrie.