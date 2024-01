«Dans quelques années, j’aurai votre destinée»: quand Gabriel Attal prédisait, en 2017 devant le RNI, qu’il deviendrait une grande personnalité politique française

Le nouveau Premier ministre français Gabriel Attal.. AFP or licensors

Ce qui n’était qu’un simple souhait vient de se réaliser avec sa nomination par le président français Emmanuel Macron. Mardi dernier, Gabriel Attal est devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre de la Vème République en France.

Lors de l’université d’été tenue du 8 au 10 septembre 2017 à Marrakech par le Rassemblement national indépendants (RNI), Gabriel Attal n’avait pas caché qu’il désirait suivre la même voie qu’une jeune militante du parti de Aziz Akhannouch qui a été députée et par la suite ministre. Sans la citer, il faisait allusion à Mbarka Bouaida, ex-ministre déléguée aux Affaires étrangères.

Plus de 3.000 jeunes avaient participé à cette université d’été qui comprenait une série d’ateliers, de conférences et de débats encadrés par 28 intervenants nationaux et internationaux.

Outre Gabriel Attal, alors député du groupe La République En Marche, la rencontre, tenue sous le thème «Les jeunes, entre valeurs de la liberté et responsabilité», avait vu la participation notamment de Charles Saint-Prot, géopolitologue, et Rachid Benzine, philosophe, islamologue et écrivain marocain.

Dans un entretien exclusif avec Le360, en marge du même événement, le nouveau locataire de Matignon s’était confié sur son rapport avec le Maroc, et les relations entre Rabat et Paris.