La Commission spéciale en charge du modèle de développement (CSMD), présidée par Chakib Benmoussa, a décidé de programmer prochainement "une seconde phase de rencontres" avec les partis politiques et les syndicats les plus représentatifs, a appris Le360 de sources concordantes.

La date précise de cette seconde phase n'a pas encore été fixée. Cette commission, autour de Chakib Benmoussa et de quelques-uns de ses membres, notamment Driss Jettou, Ahmed Réda Chami, Fouad Laroui et Mohamed Tozy, avait tenu à Rabat une première phase des auditions avec les partis politiques -dont les moins représentatifs-, les syndicats et les fédérations des chambres professionnelles entre les 2 et 11 janvier dernier.

Ces rencontres ont eu lieu au siège de l'Institut royal des études stratégiques (IRES) où la commission siège.

Contactés par Le360, des leaders de partis et de syndicats ont confirmé le fait que la Commission allait mettre au point un nouvel agenda pour une seconde audition des partis politiques et des syndicats.

La commission, composée de 35 membres, doit achever sa mission dans un délai ne dépassant pas juin 2020, conformément aux directives royales. Elle avait entamé ses travaux le 16 décembre 2019.