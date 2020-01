© Copyright : Le360

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) semble vouloir prendre l’avantage sur les autres partis politiques auditionnés par la CSMD en présentant à Chakib Benmoussa un diagnostic peu reluisant sur la situation socio-économique mais aussi des solutions pratiques pour y remédier.

"Nous nous sommes écartés, a déclaré à la presse le président du RNI, Aziz Akhannouch, des discours généralistes et de la réthorique". Et de souligner que son parti a présenté ce qui "ne marche pas et nous avons montré la voie à suivre pour mettre réellement en pratique les solutions et les priorités à savoir au niveau de la santé, l'éducation, et l'emploi pour les jeunes".

"Nous avons, a ajouté le chef de file du RNI, préparé ce modèle depuis cinq mois après avoir consulté des milliers de militants et arrêté des pistes de solution. Nous avons trouvé auprès de la commission une oreille attentive". Aziz Akhannouch a en outre taclé certaines parties, sans toutefois les nommer, en affirmant qu'il fallait arrêter avec "le prestige intellectuel", c’est-à-dire qu’il faut privilégier le pragmatisme.

Pour Nabila Rmili, membre du Bureau politique, le RNI a proposé des suggestions pratiques émanant de la population et des militants.

Selon un sondage, a-t-elle dit, les Marocains attendent beaucoup de la santé (80% des personnes interrogées), de l'emploi (80%) et de l'éducation nationale (71%).