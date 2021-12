© Copyright : MAP

Kiosque360. En demandant au gouvernement d’Aziz Akhannouch d’accompagner les mesures préventives par des initiatives sociales, le PPS propose le lancement d’une nouvelle et large campagne nationale de solidarité. Ceci est une revue de presse du quotidien Al Massae.

Réuni ce 30 novembre, le bureau politique du parti du Progrès et du socialisme (PPS) a passé en revue de nombreuses questions politiques, notamment les développements de la situation sanitaire au Maroc. A l’issue de cette réunion périodique, le bureau politique du PPS s’est félicité des acquis importants et des grands efforts déployés par le Royaume dans sa lutte contre la pandémie du Covid-19.

Reste que ces acquis doivent être confortés, selon les camarades de Nabil Benabdellah. Dans sa livraison du 3 décembre, le quotidien Al Massae rapporte les conclusions de la réunion périodique du bureau politique du PPS. Les dirigeants du parti du livre estiment ainsi nécessaire de prendre en compte les préjudices causés à de nombreux métiers, secteurs et familles suite aux mesures préventives prises pour protéger le Royaume contre les nouvelles vagues de la pandémie.

En demandant au gouvernement d’Aziz Akhannouch de faire le nécessaire pour accompagner les mesures préventives par des initiatives sociales, le parti d’opposition propose le lancement d’une nouvelle et large campagne nationale de solidarité. Par ailleurs, le PPS invite le gouvernement à bien peser les difficultés réelles de la situation économique et sociale et à évaluer correctement la situation politique, en faisant attention aux réactions de rejet au sein de la société de nombreuses mesures gouvernementales.

Le cabinet Akhannouch devrait ainsi, selon les socialistes, réagir positivement aux attentes des citoyens et prendre des mesures fortes et efficaces avec un impact concret sur le vécu des Marocains. Le bureau politique du PPS demande également au nouveau gouvernement d’éviter les approches improductives et la satisfaction exagérée qui se basent sur la suffisance liée à la majorité numérique au sein des institutions élues, sans tenir compte comme il se doit de la situation et des expressions dans la société qui sont majoritairement non encadrées par un parti ou un syndicat.

En annonçant son programme gouvernemental, Aziz Akhannouch a déclaré que l’Exécutif souhaite consolider les piliers de l’Etat social. La réaction du parti du livre ne s’est pas fait attendre: “Le PPS considère que l'État social, pour lequel il a toujours milité, n'est pas un ensemble de slogans et de paroles”. Pour le PPS, l’Etat social “doit être un système intégré de réformes économiques et sociales et de mesures à même d’améliorer effectivement la situation des Marocains”.