Après la détection du cas d’une personne contaminée par le nouveau coronavirus en Algérie, les députés de trois partis politiques de l’opposition, le PAM, l’Istiqlal et le PPS, ont demandé au ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, d'expliquer le dispositif prévu par le royaume.

Les groupes parlementaires de ces trois formations politiques de l’opposition ont demandé séparément à la présidence du Parlement "une réunion urgente de la commission des affaires sociales", en présence du ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb.

Le ministre de la Santé est donc appelé par les députés de ces trois partis à exposer aux députés de la commission des Affaires sociales, le dispositif de prévention mis en place contre une propagation de ce virus au Maroc.

Il s'agit de députés du Parti authenticité et modernité (PAM), dirigé par Abdellatif Ouahbi, de ceux de l'Istiqlal, dont Nizar Baraka est le secrétaire général, et de députés du Parti du progrès et du socialisme (PPS), dirigé par Nabil Benabdellah.`

Interrogé par Le360, un député du PAM a expliqué qu’il y avait "une extrême urgence à ce que le ministre de la Santé vienne au Parlement pour exposer le dispositif de sécurité du royaume. Le coronavirus est aux portes des frontières marocaines, mais le ministre reste silencieux devant cette épidémie".