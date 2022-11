COP27: le Royaume-Uni salue le partenariat solide avec le Maroc pour la préservation de l'environnement

Grant Shapps, secrétaire d'État britannique aux Affaires, à l'énergie et à la stratégie industrielle.

© Copyright : DR

Le secrétaire d'État britannique aux Affaires, à l'énergie et à la stratégie industrielle, Grant Shapps, a salué, vendredi à Charm el-Cheikh, le partenariat fort et solide qui unit le Maroc et le Royaume-Uni dans le domaine de la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique.