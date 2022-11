© Copyright : DR

Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique a organisé hier, mercredi 16 novembre en son siège, la cérémonie de passation des pouvoirs entre Omar Azziman et Habib El Malki que le souverain a nommé président du CSEFRS, le 14 novembre.

Selon un communiqué du Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) diffusé ce jeudi 17 novembre, «lors de cette cérémonie, tenue en présence des responsables et des cadres du Conseil, M. Azziman a félicité M. El Malki pour la confiance Royale et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions».

Au cours de cette cérémonie, Omar Azziman a rappelé quelques éléments du parcours de Habib El Malki, en particulier les fonctions qu’il a occupées en tant que ministre de l’Education nationale et Président de la Chambre des représentants.

«Il a également rappelé que c’est pendant le mandat de M. El Malki que le Parlement a adopté la Loi-cadre relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique qui a consacré la vision stratégique élaborée par le Conseil sous la forme d’un cadre juridique s’imposant à tous», rappelle le CSEFRS.

«La philosophie qui a nourri les réflexions du Conseil et qui a donné de l’élan à ses travaux, a été l’ambition d’asseoir une institution forte par sa composition plurielle, par son approche participative et par ses avis objectifs et ses propositions constructives, pouvant être reconnue et appréciée et être capable de contribuer à la réforme de notre système éducatif. Cet objectif a été atteint à travers l’élaboration de la vision stratégique et de nombreux rapports, évaluations et avis», a affirmé le président sortant du CSEFRS.

Habib El Malki a été reçu, le 14 novembre dernier, par le souverain qui l’a nommé à la présidence du CSEFRS.

Hier, mardi 16 novembre, un communiqué du Cabinet royal a annoncé la nomination, par le Roi, des 20 membres de ce Conseil.