Conseil national du RNI: Aziz Akhannouch fait allusion à un prochain remaniement ministériel

Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement et président du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Alors que l’équipe gouvernementale est sur le point de dépasser la moitié du mandat qui leur a été accordé, Aziz Akhannouch a laissé entendre hier, samedi 17 février 2024, devant les membres du Conseil national du RNI réunis dans la capitale, que la coalition gouvernementale qu’il dirige avait besoin d’un remaniement ministériel.

Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 19 février 2024, l’étape actuelle est marquée par les changements qui caractérisent la direction du Parti authenticité et modernité (PAM), alors que l’Istiqlal s’apprête à tenir son congrès national.

Le président du RNI a considéré que pour le gouvernement, la prochaine étape nécessitait de «poursuivre ce processus avec le même esprit positif» et de «donner un nouveau souffle, qui suppose une plus grande maturité, et qui prend en compte les grands défis conjoncturels».

Dans un «rapport politique», qu’il a présenté lors de ces travaux, Aziz Akhannouch a aussi expliqué que «les efforts que déploie le gouvernement traduisent notre volonté de respecter notre engagement et de rester fidèle à nos choix socioéconomiques. L’expérience gouvernementale actuelle a été caractérisée par une cohérence de la majorité, qui a montré une grande maturité, privilégiant l’intérêt supérieur de la nation sur toute autre considération».

Le contexte actuel, a-t-il poursuivi dans son exposé, impose à tout le monde de poursuivre la mise en œuvre des chantiers de réforme avec la même efficience volontaire, pour faire face à des problématiques complexes, comme la gestion de la pénurie d’eau et la création de davantage d’opportunités d’emplois aux jeunes.

Il faut convenir, a aussi expliqué le président du RNI, que «la première étape de l’expérience gouvernementale actuelle s’est distinguée, grâce aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par des transformations qualitatives dans les différents domaines socioéconomiques, à la faveur d’une mise en œuvre méticuleuse de réformes structurelles lancées dans le cadre du chantier de l’État social, notamment en matière d’aide au logement et de réforme du système de santé».

Al Ahdath Al Maghribia écrit que Aziz Akhannouch a déclaré avoir «attentivement veillé à garantir l’harmonie et la cohésion de la majorité gouvernementale», pour éviter «les luttes politiciennes, caractérisées par une certaine étroitesse, des précédentes expériences», ce qui, s’est-il félicité, «constitue un véritable acquis, qui a permis au gouvernement, ces deux dernières années, de mettre en oeuvre les engagements du programme gouvernemental dans une conjoncture caractérisée par de nombreux contraintes».